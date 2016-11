Ängstlich wie ein Fahrschüler bei seiner ersten Lektion. So trat der FC Wohlen Anfang August plötzlich auf. Ohne Mut, ohne Konzept. Und das, obwohl er die ersten beiden Saisonspiele mit vier gewonnenen Punkten ganz ansprechend hinter sich brachte. Niederlage um Niederlage gab es auf einmal, während der Fahrlehrer immer unzufriedener wurde. Martin Rueda hiess dieser damals noch. Auch, weil er vom potenten FC Wil mit einem markant höheren Stundenansatz umgarnt wurde, verliess Rueda das Freiamt Anfang September über Nacht Richtung Ostschweiz.

Zurück liess er einen FC Wohlen, der noch weit weg von der Prüfungsreife war. Sprich von der Überzeugung, den Klassenerhalt realisieren zu können. So suchte die Vereinsleitung nach einem neuen Fahrlehrer. Weder der arrivierte Ex-FCZ-Coach Urs Meier noch der aufstrebende Marinko Jurendic aus Kriens wollte. So verkündete die Wohler Führung bald Francesco Gabriele als jener, der die Freiämter wieder in die Spur bringen sollte. Einer ohne Meriten. Ein No-Name. Auch deshalb sah er sich von Beginn an mit Zweifel an seiner Person konfrontiert. Heute, 72 Tage später, ist Gabriele noch immer das, was einige als unangebracht empfanden: Trainer des FC Wohlen.