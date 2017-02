Burki gegen Le Mont wieder einsatzfähig

Von der brisanten Transferakte Igor Nganga zum sportlichen Aspekt: Bis zum Cup-Knüller gegen Luzern am Mittwoch, 1. März, hat der FC Aarau noch zwei Meisterschaftsspiele vor sich. Erst gegen Le Mont, und am Sonntag, 26. Februar, in Chiasso.

Gegen Le Mont fehlen FCA-Trainer Marco Schällibaum nach wie vor die dauerverletzten Miguel Peralta, Marco Thaler und Stéphane Besle.

Wieder mit dabei ist Captain Sandro Burki, der im mit 2:1 gewonnenen Derby gegen den FC Wohlen zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen einer Verhärtung im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. Einsatzfähig ist wohl auch Olivier Jäckle.

