Auswärts Fallobst

Die Statistik spricht für Zürich. Bereits vor zwei Jahren konnte der FCZ das Heimspiel in der Europa League gegen Villarreal gewinnen. Zudem scheinen die Spanier auswärts weder international noch in der Liga, wo sie momentan Vierter sind, grosse Stricke zu zerreissen. Für den 27. des europäischen Klubrankings, immerhin Europa-League-Halbfinalist dieses Jahres, steht in Zürich einiges auf dem Spiel. Trainer Fran Escriba hat in der Meisterschaft am vergangenen Spieltag bei der 0:1-Niederlage gegen Bilbao deswegen einige seiner Stars wie Alexandre Pato, Jonathan dos Santos und José Ángel geschont, damit diese heute den Unterschied ausmachen können.

Forte versprüht vor dem Spiel dennoch Optimismus. Auch an die Sensation von Aachen erinnert sich der Coach: «Das war unter Jörg Schmadtke und Dieter Hecking. Ein gutes Beispiel, dass man auch als Zweitligist viel erreichen kann.» Selbstbewusstsein haben Forte und sein Team in dieser Saison genug getankt, um vor der Partie von einem Sieg gegen den Favoriten zu sprechen:

«Bevor wir aber jetzt schon die Party planen, müssen wir erst die Qualifikation schaffen. Falls uns das gelingt, wird die Mannschaft sicher etwas organisieren», sagt Forte und fügt mit einem Lachen hinzu: «Zum Glück spielen wir erst am Montag in Chiasso.» Bei zehn Punkten Vorsprung in der Liga könnte es sich der FCZ auch erlauben, die Korken knallen zu lassen. Ganz im Sinne von Feierbiest Erik Meijer.