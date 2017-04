Mit seiner Stiftung sammelte Federer seit seinem ersten Wimbledon-Triumph damit an die 30 Millionen Franken. Eingesetzt wird das Geld vorwiegend in Bildungsprogramme in sechs Ländern im südlichen Afrika. Bisher profitierten bereits mehr als 650'000 Kinder von der Hilfe. Bis 2018 sollen es eine Million sein, so das erklärte Ziel. Am 29. April trägt Federer in Seattle ein weiteres Match for Africa aus - es wird sein viertes seit der Premiere gegen Rafael Nadal 2010.

