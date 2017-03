Unerwartet aufgetaucht

Unlängst besichtigt mit Beni von Arx ein ehemaliger Militärpilot das Fliegermuseum Oberaargau, das sich bei der Firma Daetwyler auf dem Flugplatz Langenthal-Bleienbach befindet. Beim ausgestellten Schleudersitz stellt er Brandspuren fest, und dass er abgeschossen worden sein muss. Von Arx erinnert sich an den Unfall von Urs Straumann und kontaktiert ihn per Mail. Auf Fotos konnte erkannt werden, dass auf einem Teil die Nummer «4134» aufgetragen war. Der Sitz war also im Hunter J-4134 eingebaut, den Straumann an diesem verhängnisvollen Tag geflogen hat.

Bei einer kleinen Feier freute sich Urs Straumann, dass sein «Lebensretter» unerwartet wieder aufgetaucht und im Fliegermuseum Oberaargau ist. Den Anwesenden erzählt er den Ablauf des Unfalls und seiner Genesung. Straumann flog dann noch weitere zwei Jahre den Hunter, hörte aber nach einem weiteren, tödlich verlaufenen Unfall eines Freundes mit dem Fliegen der Kampfjets auf und war fortan im Militärdienst als Instrumentenfluglehrer auf dem Pilatus PC-7 tätig. Straumann, in Basel aufgewachsen und heute in Oberdorf wohnhaft, blieb der Fliegerei bis heute beruflich treu: Er arbeitet bei Swiss und gehörte zu den ersten zwölf Piloten, die auf das neue Langstreckenflugzeug Boeing 777 umgeschult haben, und ist auch Instruktor auf diesem Flugzeugtyp (wir berichteten), nachdem er zuvor fast die ganze Palette der Swissair/Swiss-Flugzeuge geflogen hatte.

Peter Daetwyler, der Besitzer des Fliegermuseums Oberaargau, freute sich seinerseits, dass der Schleudersitz identifiziert werden konnte und künftig die Besucher über die Geschichte des Sitzes informiert werden können.