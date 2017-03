Dies lasse darauf schliessen, dass es nicht dieselbe Täterschaft sei, wie konkret beim Herunterreissen seines eigenen Plakats in Breitenbach. Auch, dass Kantonsratskandidat Guido Halbeisen auf einem Plakat an der Passwangpassstrasse in Richtung Beinwil in die Nazi-Ecke gestellt wird, sieht Schenker eine andere Täterschaft.

Das Plakat, auf dem der ehemalige Landrat und jetzige Kandidat für die Solothurner Kantonsratswahlen Guido Halbeisen mit Schnauz und Seitenscheitel mit Adolf Hitler in Verbindung gebracht wird, hängt noch immer in Beinwil. Darüber prangt ein neues, ebenfalls mit dem Gesicht von Halbeisen, jedoch ohne Schmierereien drauf. Warum wurde das verunstaltete Plakat nicht heruntergenommen? «Es kann nicht sein, dass die SVP und die Kandidaten mit einem Massenmörder und einem Menschenvernichter verglichen werden. Um zu sensibilisieren, haben wir dieses Plakat an Ort und Stelle gelassen», sagt der betroffene Halbeisen.

Er sieht im Nachgang der Aktion zudem eher Vorteile für seine eigene Wahlkampagne. So solidarisiert man sich etwa auf Halbeisens Facebookseite bereits mit ihm: «Jetzt erst recht SVP», schreibt ein Kommentator zum Thema. Was Halbeisen am meisten stört: «Das Hakenkreuz, welches das Schweizerkreuz verschandelt, ist eine absolut tragische Angelegenheit.» Doch von einer Anzeige sieht Halbeisen momentan ab.

Sonst keine grossen Schäden

Andere Parteien sind von ähnlichen Aktionen im Schwarzbubenland bisher weitgehend verschont geblieben. Mark Winkler von der FDP Dorneck-Thierstein spricht von Einzelfällen, nur der Wind habe in den letzten zwei Wochen etliche Plakate niedergerissen. SP-Amteipräsidentin Irene Meier weiss von keinerlei Schäden, welche ihre Partei zu beklagen hätte.