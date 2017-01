Galeristin Trudi Lädrach von der Artis-Galerie und der Schnottwiler Künstler Marc Reist haben letzten Freitag zu einem Abend mit dem Künstler eingeladen. Nach einem Apéro in der Artis-Galerie, empfing der Künstler rund 60 Interessierte im Restaurant Il Grano. Reist referierte über sein neustes Projekt «Globo Uovo», das globale Ei. Der Künstler beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Nahrung und dem achtsamen Umgang damit.

Ausgehend von der Vorstellung, dass sich aus der Erde, auf der wir leben und die uns ernährt, ein Ei formiert, sozusagen als Ursprung des Lebens, als kleinste Einheit und wichtiges Nahrungsmittel, verzog er die Planetenkugel zu einer Ei-Form, übernahm Längen- und Breitengrade des Globus und fand so die finale Form des globalen Eis. Die Skulptur aus einem Stück wird etwas mehr als drei Meter lang und zwei Meter hoch.

Als Material kam für Reist nur Marmor infrage, welcher wie Eierschalen aus Calcit besteht. Reist fand in den Steinbrüchen von Carrara den Ort, an dem der Berg einen so grossen Marmorblock hergibt. Der ursprünglich 55-Tonnen schwere Marmorblock wird Anfang März nach Schnottwil gebracht, wo Reist die Skulptur fertigstellt.