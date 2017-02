In einem Nachruf, erschienen in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung von 1944, war zu lesen: «Am 30. März starb 72-jährig in Zürich die einstige Aarauer Lehrerin und spätere Schriftstellerin Imma Grolimund. In ihrem Buch ‹Der Weg zu Amon Ré› schilderte die Verstorbene die ‹Kreuzfahrt› ihrer einstigen Liebe, die sie aus zehnjährigem Wirken an einer Aarauer Schule hinweg einer ungewissen Zukunft in Afrika entgegenführte. Nach kurzer Ehe verlor sie ihren Gatten, war Erzieherin in Kairo, Sprachlehrerin in Konstantinopel und Barcelona. Später kam sie wieder in den Schuldienst in die Schweiz zurück.» Ein bemerkenswerter Lebenslauf für eine Frau in der damaligen Zeit.