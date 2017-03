Wieso die beiden Männer die Gleise am Bahnhof Egerkingen am Freitag um 21 Uhr überquert haben, weiss die Polizei nicht. Die beiden waren gerade dabei auf das Perron 2 zu steigen, als ein Zug einfuhr und die Männer bei der Durchfahrt streifte. Die 43 und 44 Jahre alten Männer wurden dabei schwer verletzt. Der Jüngere musste mit der REGA in ein Spital geflogen werden und der andere wurde mit dem Krankenwagen in ein Spital gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei in Egerkingen entgegen, 062 387 70 51. (mwa)