Wer möchte schon leben wie vor 500 Jahren? Ohne Strom, ohne fliessend Wasser, ohne moderne Annehmlichkeiten? Nun, solche Leute gibt es. Etwa die sechsköpfige Familie Dietschi aus Kestenholz: Nicole (45) und Christoph (47) mit den vier Kindern Katja (16), Simon (14), Maurin (11) und Ladina (8).

Neben vier weiteren Familien aus den Kantonen Bern, Zürich und Appenzell-Ausserrhoden nahmen sie gestern am Casting für das Living-History-Projekt «Leben wie vor 500 Jahren» teil, das im Sommer im Rahmen der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» ausgestrahlt wird. Aus 25 Bewerbungen schafften sie es in die engere Wahl. Während dreier Wochen wird eine der Familien von Mitte Juli bis Anfang August ins Reformationsjahr 1517 zurückversetzt und in einem nachgebauten Bauernhaus wie aus dem 16. Jahrhundert wohnen und arbeiten (wir berichteten). Und zwar an einem Hang nur wenige Meter nördlich von Schloss Neu-Bechburg in Oensingen.

Nicht die typischen Sommerferien

Das Casting fand denn auch direkt auf der Neu-Bechburg statt. Drei Posten galt es für jede der Familien zu absolvieren: eine Vogelscheuche bauen, Nahrungsmittel von damals erkennen und Lein zu Flachs verarbeiten. Im Vorratsraum der Neu-Bechburg reihen sich auf einer langen Holztafel Schälchen und Flaschen verschiedenen Inhalts aneinander: Zitrusfrüchte? Nein, die waren damals noch nicht erhältlich. Bier? Sicher doch, die Flasche wird in den Korb gepackt. Auch der Laib Brot und die getrockneten Apfelringe gesellen sich zum Lebensmittelvorrat. Die Tomaten hingegen lässt Familie Dietschi links liegen, die kannte man damals in der Schweiz noch nicht.