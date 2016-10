Nur fast wie Oldtimer

Wenn Ronald und Thomas Schneller über die Waffen in ihrem Laden sprechen, dann hat man nicht das Gefühl, dass es um Instrumente geht, die Leben beenden können. Die beiden sprechen nicht anders über die Waffen als ein Oldtimerhändler über seine Autos. Es geht um die Faszination Technik, um die Sammelleidenschaft an sich. Doch ganz so einfach wie einen Oldtimer kann keiner eine Waffe kaufen: Je nach Modell und gesetzlicher Vorschrift muss der Käufer entweder einen Waffenerwerbsschein oder einen Strafregisterauszug vorweisen. In einem Vertrag wird die Handänderung festgehalten und den Behörden mitgeteilt. An serbische, kosovarische oder türkische Staatsangehörige darf Schneller keine Waffen verkaufen. So sieht es das Gesetz in der Schweiz vor. Es schränkt den Waffenerwerb für acht Nationalitäten ein.