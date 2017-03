Lina Kuduzovic aus Egerkingen hat es wieder einmal bis ganz weit nach vorne geschafft. Die 14-jährige Schülerin steht bei der deutschen Casting-Show «The Voice Kids» im Final. Für die talentierte junge Sängerin ist es allerdings bei weitem nicht die erste solche Erfahrung. Sie hat schon bei diversen Formaten in ganz Europa mitgemacht. So ist sie in der Schweiz einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme bei «Die grössten Schweizer Talente» bekannt, wo sie ebenfalls das Final erreicht hat.

Die Sendung ist ein Spin-off des englischsprachigen Formats «Got Talent», das in sehr vielen Ländern produziert wird. Beispielsweise auch in Slowenien, dem Heimatland von Lina Kuduzovic. Bei der dortigen ersten Staffel im Jahr 2010 wurde die damals erst siebenjährige zur Siegerin gekürt. Beim Junior Eurovision Song Contest, der 2015 in Bulgarien stattfand, erreichte sie den dritten Platz und somit die bis anhin beste Klassierung für Slowenien in diesem Wettbewerb.

Vorbereitungen in Berlin

Bereits eine Woche vor dem Final ist Lina Kuduzovic nach Berlin gereist, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Dort bereitet sie sich intensiv darauf vor. Dennoch ist daneben genug Zeit geblieben, um die Stadt zu besichtigen. Kuduzovic findet: «Berlin ist sehr schön, aber auch sehr gross.» Ein Glück, dass sie nicht alleine, sondern mit ihren Eltern Sebina und Denis Kuduzovic angereist ist. Lina selbst sagt darüber: «Ich bin glücklich, dass ich so liebe Eltern habe, die mich unterstützen.» Fachliche Unterstützung holt sie sich vor grossen Events jeweils in Form von Gesangsstunden via Skype. Sonst nimmt sie keinen Unterricht, sondern beschreibt ihre Vorbereitungen so: «Ich übe einfach so lange, bis es mir gefällt.

Momentan habe sie noch einige Probleme, doch sie glaubt daran, dass alles gut geht. Auch dem Lampenfieber tritt Lina Kuduzovic mit positiven Gedanken entgegen und sagt: «Wenn ich auf der Bühne stehe, verfliegt es ganz schnell.» Das ist nicht erstaunlich, wenn man weiss, dass sie beim Singen besonders die Verbindung zum Publikum und die Möglichkeit schätzt, eine Geschichte zu erzählen. Zudem empfindet sie das Singen nie als anstrengend. Weitere Unterstützung erhält Lina von ihren Klassenkameraden von der Kreisschule Gäu in Neuendorf, welche die Sendung verfolgen und sie unterstützen. Das finde sie «mega cool».