Lernt man den knapp Zwanzigjährigen kennen, würde man erst einmal nicht vermuten, welche Pläne ihn gerade umtreiben: Er trägt Piercing, schwarze Klamotten, hört Hardcore-Techno und verbringt seine Zeit gerne mit Kollegen.

Was also hat in bewogen, in den Dienst der katholischen Kirche zu treten? «Die Schweizergarde fasziniert mich. Das ist eine Erfahrung, die man nicht alltäglich macht», sagt er. Und man lerne etwas fürs Leben.

Italienischkenntnisse auf B2-Niveau gemäss europäischem Referenzrahmen sind Pflicht. Ausserdem wird er an der Pistole und, ja, der Hellebarde ausgebildet. Nichts Alltägliches eben.

Einen starken Einfluss auf seine Entscheidung hatten seine beiden Brüder. Michael, der Älteste, ist bereits seit Februar 2014 «unten», in Rom. Die Mindestdienstzeit eines Schweizergardisten sind 25 Monate, der 24-Jährige hat aber vor, mindestens drei Jahre zu bleiben.

Danach kann er die Prüfung für den eidgenössischen Fachausweis als Fachmann Sicherheit und Bewachung sowie Personen- und Objektschutz ablegen. Philipp, der zweite Bruder, ist 21 und wird Ende November dieses Jahres nach absolvierter Solldienstzeit in die Schweiz zurückkehren.

Er geht anschliessend für drei Monate nach Schottland an eine Sprachschule, Englisch lernen. Danach vielleicht Berufsmatur, später einmal studieren.