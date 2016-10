«Ich will frischen Wind in meinen Betrieb bringen», sagt der Wirt Stefan Baumgartner mit Blick auf die in neuem Glanz erstrahlende Fassade. Die rund drei Monate dauernden Renovationsarbeiten wurden im Juli abgeschlossen, wie Baumgartner erwähnt.



Nicht nur die Fassade bekam einen neuen Anstrich, sondern auch die Terrasse wurde modernisiert. Im Innern des Gasthofs wurden keine Veränderungen vorgenommen.



Die letzte Renovation im «Rössli» liegt rund 35 Jahre zurück. Im Verlauf dieser Zeit wurden immer wieder kleinere Erneuerungen gemacht.