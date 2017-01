Mittwochnachmittag dieser Woche. Es ist bitterkalt, der Nebel hängt bis auf 2000 Meter Höhe, keine Sonne in Sicht. Das sind Top-Bedingungen, um mal die guten Schuhe und zwei Schichten Kleider überzuziehen und sich auf den Weg zu einer Schlittenabfahrt zu machen. Die Weissensteinstrasse soll gefährlich vereist sein, für weniger Mutige könnte sich die Bergstrasse auf den Roggen in Oensingen als ideal erweisen.

Gesagt, getan. Wir rechnen mit viel Schlittel-Volk und staunen: gerade mal ein paar Autos stehen beim letzten Parkplatz, bevor die Roggenstrasse gesperrt ist. Eine hart getretene, aber nicht vereiste Schneeschicht bedeckt den Weg bis hinauf zum Bergrestaurant Roggen. So sind hier die Regeln: Wenn der Schlittelweg geöffnet ist, ist die Strasse für den Autoverkehr geschlossen. Nach einem gut 50-minütigen, gemütlichen Fussmarsch erreicht man das Bergrestaurant, wo man aufgewärmt von einem warmen Getränk oder gesättigt von einem feinen Fondue dann bereit für die Schlittenabfahrt ist.

Der Anmarsch lohnt sich, der Schlittelspass ist phänomenal. Sogar ein paar sechsjährige Jungs, die sich an diesem Nachmittag mit dem Weg hinauf etwas schwertaten, wollten nach der coolen Abfahrt gleich noch mal losmarschieren. «Diese Schlittelstrecke ist einfach super. Und so schön ist es jetzt, durch den Wald zu marschieren», sagt Sara Roth, das Mami, dem wir auf der Strecke begegnen. «Dieser kalte Winter erinnert mich an meine Kinderzeit. Für mich könnte es noch einige Zeit so bleiben.» Wir treffen auch auf den kleinen Jannick, der mit seinem Hund Bobby und seiner Mutter unterwegs ist. «Ich will ganz nach oben», sagt auch er ganz stolz, und seine Mutter nickt.

Weissenstein auf dem Roggen

Wir nahmen zu diesem Schlittelnachmittag den neuen «Weissenstein-Schlitten» des Solothurner Architekten Guido Kummer mit auf die Strecke. Was Kummer mit seiner Eigenkonstruktion verspricht, stimmt: Der höhere Sitzkomfort ist spürbar. Auch sind die Stahlkufen breiter, was ein kontinuierliches Spurverhalten garantiert. Und schnell ist er auch noch.