In Balsthal kam es zu Eierwürfen und Schmiereien rund um das Schulhaus Falkenstein.Ein Briefkasten wurde ebenfalls abgerissen und auch Privatgrundstücke blieben nicht von Eierwürfen verschont.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt die Sachbeschädigungen und stellt für den Nachmittag weitere Informationen in Aussicht.

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Bauschtu» lud ein User am Mittwoch Bilder der «Tatorte» hoch, die daraufhin kommentiert wurden. Dabei waren sich die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren einig, dass die Aktion absolut nicht in Ordnung sei.