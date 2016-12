Rund drei Stunden lang dauerte die Gemeindeversammlung, an der die Neuendörfer Stimmberechtigten unter anderem über das Budget fürs kommende Jahr befanden. Die reichhaltige Traktandenliste beinhaltete zudem diverse Reglements- und Gebührenordnungsrevisionen sowie drei grössere Investitionen.

Bei Letzterem gab einerseits der beantragte Planungskredit für die Erneuerung der Duschanlagen in der Dorfhalle zu reden. Als zu hoch erschien manchen Einwohnern die Summe von 42'000 Franken, die für die entsprechende Planung der Sanierungsarbeiten ausgegeben werden soll. Der Betrag sei so hoch, weil es doch ein relativ komplexes Sanitärsystem sei, welches en bloc ersetzt werden müsse, sagte Gemeinderat Cyrill von Arx.

Umstrittene Postauto-Route

Zu einer längeren Diskussion führte der Antrag des Gemeinderates, einen Kredit über 106'000 Franken zu bewilligen, mit dem der Strassenbelag und die Schächte des Chäsiwegs erneuert werden sollen. Hauptgrund für die nötig gewordene Strassensanierung sei nämlich der durch den Chäsiweg führende Postautobetrieb, hielt Tiefbaukommissionspräsident Roman Studer fest. Unter den schweren Fahrzeugen habe die Strasse gelitten.

Seitens Versammlung wurde die Frage laut, weshalb der Busbetrieb auf dieser Strasse angesichts der hohen Last überhaupt erlaubt wurde. Gemeinderat Beat Haller erklärte, die am Chäsiweg gelegene Kreisschule Gäu habe als Bedingung für den Betrieb der Sek P verlangt, eine Haltestelle an dieser Strasse zu platzieren.

Mehrere Votanten forderten hierauf, die Sanierungskosten unter den beteiligten Organisationen aufzuteilen. Nicht allein die Steuerzahlerinnen und -zahler der Gemeinde Neuendorf sollen die Kosten des neuen Strassenbelags tragen müssen, auch die Kreisschule (und somit die anderen daran partizipierenden Gemeinden) oder der Kanton seien daran zu beteiligen.

Zudem sei sicherzustellen, dass der Busbetrieb auf die Hauptstrasse verlagert wird, bevor man in einen neuen Strassenbelag investiert, so weitere Votanten. Genau dies sieht der Plan der Tiefbaukommission bereits vor.

Was dürfen Fahnen kosten?

Schliesslich stimmte die Versammlung dem Antrag eines Votanten zu, den Kreditantrag «Deckbelag Chäsiweg» zurückzuweisen. Zuerst solle der Gemeinderat das Gespräch mit anderen möglichen Kostenträgern suchen und die Umlegung der Busroute sicherstellen.

Gemeindepräsident Rolf Kissling sagte, man werde die Vorlage überarbeiten und einen neuen Vorschlag präsentieren. Den anderen zwei Kreditanträgen (darunter auch einer zur Sanierung des Primarschulhauses in Höhe von 160'000 Franken) sprach die Gemeindeversammlung ihre Zustimmung aus.

Eine ebenso lebhafte Diskussion erzeugte die vom Gemeinderat vorgesehene Anpassung der Beflaggungs-Tarife. Unter anderem sollte die Zurverfügungstellung von Fahnen für nationale und internationale Anlässe nicht mehr kostenlos sein, wie dies bisher der Fall war.

Generell schien unter den Anwesenden umstritten, ob und inwieweit die Benutzung von Flaggen etwas kosten soll. Schliesslich einigte man sich darauf, dem Gemeinderat die Kompetenz zu erteilen, die Fahnengebühren selber zu regeln.