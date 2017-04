Während dem sich einige Schweizer an den Start der Eurotour in Holland aufmachten, nahm der Balsthaler Discgolfer Paul Francz am Eröffnungsturnier der German Major Tour in Beckum (Nordrheinwestfalen) teil. Dabei konnte er sich einmal mehr gegen die Elite der Deutschen Grandmaster durchsetzen.

Nach einer soliden Auftaktrunde (58), legte er den Grundstein für den ersten Turniersieg der neuen Saison mit einer 55 in der zweiten Runde. Im Verlauf der dritten Runde und im Final am Sonntag, konnte er seinen Vorsprung sogar noch ausbauen, sodass am Ende ein souveräner Sieg mit zehn Würfen Vorsprung herausschaute. (mgt)