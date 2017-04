Kurz nach halb ein Uhr morgens bemerkte ein Anwohner, dass bei seinem Nachbar an der Schulstrasse in Wolfwil das Auto brennt. Er weckte seinen Nachbarn, zusammen konnten sie das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr Wolfwil löschen. Personen wurden keine verletzt.

Der Besitzer hat das Auto gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn schon vor einiger Zeit ausser Verkehr genommen und die Autobatterie entfernt. Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus. Die Spezialisten der Kapo ermitteln zur Brandursache.

In der Umgebung der Schulstrasse und an der Hinteren Gasse kam es in der Nacht auf Freitag zu weiteren Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht Zeugen. (mwa)

