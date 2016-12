In guten Häusern gearbeitet

Der gebürtige Neapolitaner weiss aus langjähriger Erfahrung wie Gäste bedient und verwöhnt werden. Erste Sporen in der Gastrobranche verdiente er sich als 19-Jähriger im Tessin ab. Sechs bis sieben Saisons habe er jeweils im Service oder als Koch gearbeitet. Der gelernte Koch mit Hotelfachschuldiplom arbeitete in den 80er-Jahren in Häusern wie dem Dolder Grand in Zürich, dem Palace Hotel in Luzern oder im Schweizerhof in Lenzerheide. Internationale Erfahrung sammelte Boccia 1986 in Miami in den Vereinigten Staaten im Hotel Boca Raton.