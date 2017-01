Diese Guldentaler-Meisterschaften dürfen auch als Teil der Feierlichkeiten zum 75 jährigen Bestehen des Ski-Clubs Mümliswil gezählt werden. Sie wird im September dieses Jahres mit einem Volksfest ihren Höhepunkt finden. Als im Jahr 1942 in ganz Europa der Zweite Weltkrieg tobte, gründeten ein paar begeisterte Skifahrer diesen Verein. Da zu jener Zeit das Zusammenrücken und die Solidarität einen recht grossen Stellenwert darstellten, kann diese Vereinsgründung im weitesten Sinne auch als Teil der geistigen Landesverteidigung angesehen werden. In der Folge durfte der Ski-Club Mümliswil grosse Erfolge feiern. Allen voran sei hier Ehrenmitglied Hans Schmid genannt, der als international erfolgreicher Skispringer an den olympischen Winterspielen in Sapporo teilnahm und später unter anderem am Holmenkollen siegte. Weitere Skispringer, nordisch Kombinierte und sogar auch alpine Skirennfahrer schafften den Sprung in die Kader des Schweizerischen Skiverbandes. Bruno Albani gelang sogar ein Sieg bei einem internationalen FIS-Riesenslalom. Heute ist es in der Sparte Rennsport etwas ruhiger geworden. Dafür pflegen die Vereinsmitglieder die Freude am allgemeinen Skifahren und an der Geselligkeit. Zu erwähnen ist hier aber Severin Gloor, der gegenwärtig an der Ski-WM in St. Moritz als Volontär im Einsatz steht. (mgt)