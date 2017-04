Gestern gaben jene Gemeinden in der Amtei Thal-Gäu bekannt, in denen am 21. Mai der Gemeinderat neu bestellt wird, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich um einen Gemeinderatssitz bewerben.

Ein Überblick auf die eingereichten Listen zeigt, dass es zu keinen grossen Überraschungen kam.

In sieben der 17 Gemeinden wurden die Gemeinderäte in stiller Wahl gewählt, in 10 kommt es zu einem Urnengang. Gewählt wird in folgenden Gemeinden:

Balsthal

9 Sitze (bisherige Verteilung: 1 Parteilos, 3 FDP, 2 CVP, 1 SP, 2 SVP)

SP: Müller Fabian (1979, Geschäftsführer, bisher), von Arb Heinz (1953, Erwachsenenbildner), Durusoy Gökan (1976, Kaufmann), Meli Julia (1985, RAV-Beraterin), Wepfer Niklaus (1968, Sekretär)

FDP: Cessotto Enzo (1959, Architekt, bisher), Schaad André (1974, Bankfachmann, bisher), Spring Fabian (1980, Elektroinstallateur, bisher), Oppliger-Campa Alexandra (1983, Technikerin Hochbau), Dobler Thomas (1967, Verkaufsleiter), Kreuchi Freddy (1991, Bauingenieur), Niemetz Boris (1976, Betriebswirt)

SVP: Rütti Georg (1959, Sakristan, bisher)

Spring Sascha (1977, Dipl. Bauführer SBA)

Zihler René (1973, Stv. Leiter Qualitätssicherung, bisher)

CVP: Ackermann-Brunner Ursula (1968, Krankenpflegerin/Hausfrau, bisher), Chanthirasegaram Shanthy (1975, Geschäftsleiterin/Hausfrau), Fluri-Meier Peter (1971, Wirtschaftsinformatiker), Hafner Simon (1996, Student, Menna Pierino (1963, Bezirksschullehrer, bisher)

Kritisch-konstruktive Bauschtler (kkB):

Hellstern Clemens (1960, Konstrukteur), Stäuble Pia (1973, kauf. Angestellte)

Egerkingen

7 Sitze (bisherige Verteilung: 4 FDP, 3 CVP)

FDP: Hauri Urs (1961, Kaufmann), Rogger Benjamin (1984, Bauingenieur), Bürgi Denise (1975, Bahnbetriebsdisponentin),Eberle Markus (1964, Zimmermann), Bartholdi Johanna (1951, Hotelier/Restaurateur SHV, bisher), Müller Daniel (1967, Kaufmann)

CVP: von Arx Stephan (1969, Mechaniker, bisher), Vogel Xaver (1969, Polier, bisher), Bärfuss Thomas (1980, Betriebstechniker HF), Saner Alex (1965, Décolleteur, bisher)

SVP: Fischer Franz (1961, Zimmermann), von Rohr Konrad (1959, Mechaniker), Stärkle Diana (1957, Berufsschullehrerin)

Egerkingen unabhängig: Jegen Hanspeter (1959, Lagerist)

Gänsbrunnen

5 Sitze (Proporzgemeinde)

Überparteiliche Liste: Allemann Roman, (1990, Spengler), Flück Linda (1967, Postangestellte), Joray Stephan (1991, Landmaschinenmechaniker), Schmid Jan (1971, Chauffeur, bisher), Rastorfer Stephan (1968, Landwirt, bisher)

Freie Liste: Heiniger Andreas (1980, Meisterlandwirt), Schacher Martin (1955, Kundenberater)

Härkingen

7 Sitze (bisherige Verteilung: 2 CVP, 1 FDP, 3 FL, 1 SVP)

Freie Liste: Grolimund André (1971, Personalfachmann, bisher), Luppi René (1958, Bauführer, bisher), Portmann-Studer Yvette (1973, Kauffrau-Hausfrau, bisher Ersatz), Feuz Stefan (1969, Treuhänder)

CVP: Nützi Daniel (1971, Sek-l Lehrer, bisher), Hänggi Rainer (1977, Kaufm. Angestellter), Niklaus Philipp, (1975, Zugverkehrsleiter, bisher)

FDP: Fluri Luca (1996, Student), Hauri Robert (1966, Bauleiter Elektro), Wyss Jürg (1969, Geschäftsleiter, bisher)

SVP: Hasler Luca (1998, Automobilmechatroniker NFZ)

Holderbank

5 Sitze (bisherige Verteilung: 2 CVP, 2 FDP, 1 Freie Wähler)

Freie Wähler: Infanger Sandra-Lina (1980, Logistikerin), Tschan Viktor (1962, Forstwart), Bader Nadia (1976, Schneiderin)

Pro Holderbank: Hubler Urs (1955, Informatikingenieur, bisher), Baumli Otto (1953, Plattenleger, bisher), Hahn Erik (1969, Category-Manager, bisher), Berger Pascal (1975, Produktionsleiter), Dennler Gabriele (1979, Hauswirtschaftslehrerin, bisher)

Kestenholz

9 Sitze (bisherige Verteilung: 5 CVP, 2 FDP, 1 FL, 1 SP)

FDP: Bürgi Markus (1971, Vorsorge- und Versicherungsberater), Gautschi Andreas (1954, Maschineningenieur, bisher), Studer Rafael (1987, Polizist, bisher), Bürgi Arno (1971, Bäcker-Konditor, bisher)

SP: Iseli Leonie (1994, in Ausbildung), Kölliker Andreas (1966, Planer Logistik)

CVP: De Andrade Susanne (1968, Fachfrau Restauration), Kaufmann Anita (1966, dipl. Pflegefachfrau, bisher), Mooser Daniela (1965, FaGe/Coiffeuse, bisher), Räber Jan (1985, Multimediadesigner), von Däniken Benedikt (1954, Landwirt, bisher), Zehnder Martin (1968, Leiter Produktion Logistik)

SVP: Bollinger Marc (1974, Abteilungsleiter), von Däniken Peter (1959, Landwirt),

Studer Matthias (1994, Sanitärinstallateur)

Laupersdorf

9 Sitze (bisherige Verteilung: 5 CVP, 2 FDP, 2 SVP)

SVP: Künzli Beat (1972, Meisterlandwirt, bisher), Wäfler Peter (1972, Hufschmied, bisher), Probst Roger (1978, Meisterlandwirt), Sagaria Pino (1972, Metallbauer)

CVP: Eggenschwiler Silvan (1980, Zimmermann), Fluri Daniel (1974, Sachbearbeiter), Koch Kurt (1961, Geschäftsführer, bisher), Kupper Edgar (1970, Ing. Agr. HTL, Landwirt, bisher), Meister Christian (1983, Elektroingenieur FH), Schaad Adrian, 1971,

Bauführer, bisher), Sesseli-Müller Nicole (1971, Kindergärtnerin)

FDP: Bruttel Dieter (1965, Rechtsanwalt/Bankangestellter, bisher)

Mümliswil-Ramiswil

9 Sitze (bisherige Verteilung: 5 CVP, 2 FDP, 2 SVP)

SVP: Fluri Josef (1970, Käsermeister, bisher), Gloor Hanspeter (1969, Zimmermann), Jeker Thomas (1979, Betriebswächter), Probst Gabriel (1978, Geschäftsführer, bisher), Schärz Silvan (1978, Zollfachmann)

CVP: Ackermann-Nützi Othmar (1959, Leiter Druckgussgiesserei, bisher Ersatz), Bader-Grolimund Jonas (1971, Zimmermeister, bisher), Bloch-Christ Kurt (1959, Kaufmann, bisher), Gisler-Fluri Beat (1963, Landwirt, bisher), Jeggli-Eggenschwiler Rolf 1985, Ernährungsberater, bisher Ersatz), Kohler-Fluri Christoph (1969, Bauführer, bisher), Lisser-Dobler Franz (1975, Chauffeur/Disponent), Nussbaumer-Kaiser Barbara (1966, Verkäuferin Detailhandel),

Rubitschung-Jaeggi Kurt (1970, Leiter Produktion/Logistik)

FDP: Füeg-Lisibach Rita (1963, Kauffrau, bisher), Hunziker Remo (1984, Leiter Werkhof), Probst-Mangold Katja (1977, Intensivpflegefachfrau)

Oensingen

7 Sitze (bisherige Verteilung: 3 FDP, 2 CVP, 1 SP, 1 SVP – die Wahl findet am

23. April statt)

FDP: Hafner Theodor (1953, Informatiker), Bader Linda (1966, Buchhalterin), Iseli Christoph (1964, selbstständig), Gervasi Michele (1960, selbstständig), Weber Dirk (1988, Geschäftsführungsmitglied), Miescher Sandra (1975, Busfahrerin)

SP: Wyss Nicole (1969, Spielgruppenleiterin), Lunghi Nancy (1991, Zahnärztin)

CVP: Gloor Fabian (1989, Betriebsökonom, Geschäftsführer, bisher), Hänni Selina (1995, Studentin), Locher Bruno (1970, Betriebstechniker TS), Santucci Massimo (1969, Geschäftsführer)

SVP: Schellenberg Georg (1941, Kaufmann, bisher), Tonsa Anton (1960, Grafiker), von Arx Thomas (1984, kaufm. Angestellter)

Welschenrohr

9 Sitze (bisherige Verteilung: 5 FDP, 2 CVP, 1 SVP, 1 FWW)

Freie Wähler Welschenrohr: Enz René (1947, Buschauffeur, bisher)

CVP: Allemann Beat (1955, Unternehmer, bisher), Brunner Theres (1964, Betriebsökonomin), Luterbacher Yves (1984, Landmaschinenmechaniker)

FDP: Donauer Beat (1968, Zimmermann, bisher), Mägli Thomas (1952, Rentner, bisher), Schneider Stefan (1960, Polizeiangestellter, bisher), Walser Stephan (1979, Sachbearbeiter, bisher)

SVP: Béguelin Anna (1982, Koch/Bäuerin, bisher), Hurni Adrian (1996, Landwirt), Mägli Beat (1991, Landwirt), Uebelhart Vera (1992, Landwirtin)