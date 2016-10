Zurzeit verbringen 54 Musikschüler aus der Region Untergäu/Gäu und Rothrist eine interessante Musikwoche in Zweisimmen. Unter der musikalischen Leitung der Musiklehrer und Dirigenten Oliver Waldmann, Alois Kissling, Andreas Moser und Fabian Gaberthüel erarbeiten die motivierten Jugendlichen im Alter von 9 bis 20 Jahren ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Geprobt wird am Morgen in den Registergruppen unter der Leitung von 11 ehrenamtlichen Registerleitern. Am Nachmittag finden die Gesamtproben statt. Auffallend ist, wie diszipliniert sich die über 50 Jugendlichen auch nach 7 Stunden Musizieren verhalten.

Als Abwechslung stehen auch ein Fussballturnier, eine Wanderung, ein Spielabend sowie der traditionelle Registerausgang auf dem Programm. Am besagten Abend laden die Leiter die Teilnehmer zum Coupe-Essen ein. (mgt)