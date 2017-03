Vor 74 Jahren wurden die Bauarbeiten an der Dünnern abgeschlossen: Der gewundene Lauf des einst idyllischen Gewässers wurde korrigiert, begradigt und in ein naturfremdes Kanalbett gezwängt. Der Grund: Bei einem Hochwasser wurde die alte Dünnern zu einem reissenden Fluss und überbordete immer wieder. «Da lagen jeweils die Wasser als ein See in den Dörfern, dass man Holzstege bauen musste», heisst es in einer historischen Quelle.

Zwar war die ursprüngliche Absicht, gutes Landwirtschaftsland zu gewinnen und vor Überschwemmungen zu schützen, mit der Korrektur erreicht worden. Dennoch blieb die Abflusskapazität im Gäu zwischen Oensingen und Olten fast durchgehend ungenügend, um ein Jahrhunderthochwasser mit einer Abflussspitze von rund 140 m3/s (Menge in Oensingen) abzuleiten – das Schadenausmass im Ist-Zustand betrüge 65 Millionen Franken (Oensingen bis Egerkingen). Ein Risiko, das aus der Welt geschafft werden soll.

Ausserdem: Zwischen Herbetswil und Olten ist die Dünnern durchgehend kanalisiert und hart verbaut. Aus ökologischer Sicht gilt sie als stark beeinträchtigt. Bis 2009 erstellte jede Gemeinde im Kanton Solothurn ihre eigene Gefahrenkarte, was die Hochwassergefährdung durch die Dünnern anbelangte. An den Gemeindegrenzen jedoch unterschieden sich die Überflutungsszenarien.

Gefahrenkarten harmonisiert

2009 erkannte das kantonale Amt für Umwelt das Problem und liess ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten, das gemäss Bundesgesetz zugleich auch Massnahmen zur Revitalisierung der Dünnern vorsieht. Aufgrund des Konzepts, das seit 2012 vorliegt, wurden die Karten auf kantonaler Ebene überarbeitet und harmonisiert. Dies führte zu einer neuen Generation von Gefahrenkarten in den Gemeinden, die nach aktuellsten wissenschaftlichen Kriterien berechnet wurden.

Ausgelöst durch den Sechsspurausbau der A1 zwischen Luterbach und Härkingen liess der Kanton eine Vorstudie für den 7,6 Kilometer langen Dünnern-Abschnitt Oensingen bis Oberbuchsiten ausarbeiten. Sie zeigt in Varianten auf, wie die bestehenden Defizite beim Hochwasserschutz und in der Ökologie behoben werden können und wo allfällige Schnittstellen zum Sechsspurausbau bestehen. Die Vorstudie liegt seit Ende Februar 2017 vor und befindet sich zurzeit in der Vernehmlassung.