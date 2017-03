In der «Krone» in Laupersdorf konnte Präsidentin Heidi Hertig-Käsermann rund 40 Personen als Delegierte der neun Verbandschöre, als Ehrenmitglieder oder als Gäste zur 123. Delegiertenversammlung des Bezirkssängerverbandes Thal-Gäu begrüssen. «Der Höhepunkt im Jahr 2016 war der Sängertag vom 10. September in Oberbuchsiten, mit der Teilnahme aller Verbandschöre, dem Gastchor aus Plochingen (Deutschland) und dem Auftritt des Jugend-Chores der Maturanden der Kantonsschule Solothurn», erwähnte die Präsidentin in ihrem ersten Jahresbericht.

Frauenchor Balsthal lädt ein

Am 22. Oktober 2016 fand in Solothurn ein Stimmbildungskurs mit Vreni Winzeler statt. Dieses Jahr findet am 22. September 2017 ein Singabend der Thaler und Gäuer Chöre in Neuendorf statt. Gesungen wird in der Pfarrkirche, gegessen in der Dorfhalle. Der nächste Sängertag Thal-Gäu wird vom Frauenchor Balsthal organisiert. Als Termin ist der 15. oder 22. September 2018 vorgesehen.