In der Nacht auf den 1. Januar 2016 brach auf dem Sagi-Areal in Balsthal Feuer aus. Seither klafft dort eine regelrechte Wunde im Thaler Hauptort.

Ein Brandmal mitten im Dorf

Das neue Jahr startete in Balsthal tragisch. Bei einer grossen Feuersbrunst auf dem Areal der im September 2015 stillgelegten Schreinerei Rütti brannten bis auf Wohnhaus und Bürogebäude sämtliche Gebäude nieder. Der Schaden belief sich auf 8,1 Mio. Franken, verletzt wurde niemand. Neben dem Sachschaden entstand auch ein klaffendes Loch im Zentrum von Balsthal.

Seit 1886 ist die sogenannte «Sagi» im Besitz der Familie Rütti und wurde in dieser Zeit kontinuierlich ausgebaut. Leidtragende waren zudem die Mieterinnen und Mieter, welche zum Teil erst kurze Zeit vor dem Brand ihre Geschäftstätigkeit in das Sagi-Areal verlegt hatten.

Sie mussten zum Teil mit ansehen, wie ihr Geschäft Anfang Jahr ein Opfer der Flammen wurde. 160 Einsatzkräfte kämpften in dieser Neujahrsnacht gegen den Brand. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt in der Nähe eines Spänesilos, wie die Polizei mitteilte.

Kurz nach dem Brand sprach Gemeindepräsident Roland Stampfli davon, dass dieser auch eine Chance für Balsthal sein könne. Wie es nun weitergeht, ist ein Jahr nach dem Brand noch nicht detailliert geklärt. Im Anschluss an den Brand wurde das gesamte Areal geräumt und steht momentan leer. Ein neuer Gestaltungsplan soll erarbeitet werden.

Der Fokus soll dabei auf generationenübergreifendem Wohnen und der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben liegen. Bis ein Gestaltungsplan vorliegt, soll das Gebiet jedoch einer Zwischennutzung zugeführt werden, etwa in Form von Lagerhallen.

Der Zeithorizont für die Realisierung der neuen Nutzung ist 2021/2022. Dann soll dort, wo Anfang Jahr der Grossbrand wütete, ein neues Dorfzentrum für Balsthal entstehen.

Wechsel an der Naturpark-Spitze

Der Naturpark Thal kommt seit dem Abgang von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt als Naturpark-Leiter nicht mehr zur Ruhe. Im Mai dieses Jahres kam es zu einem weiteren Wechsel an der Spitze des Naturparks, nachdem mit Michael Bur, seit 2013 bereits der dritte Leiter des Naturparks, die Geschäftsstelle verliess.

Ende November verliess zudem Bernhard Studer, Geschäftsführer des Vereins Region Thal die Organisation, welcher unter anderem für den Naturpark verantwortlich ist. Mit dem Abgang von Bur wurde die Struktur des Vereins schlanker gemacht. Die Abgänge in diesem Jahr kommen zudem zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Denn der Verein beziehungsweise der Naturpark muss für die Weiterführung unter dem Dach des Naturpark-Labels bald eine neue Charta auflegen. Dies sei nicht gefährdet, wie Bruno Born Präsident von Region Thal mehrfach beteuerte. Abseits dieser Personalangelegenheiten kommt der Naturpark vor allem touristisch jedoch immer besser an, wie Zahlen des Parks verdeutlichen.

Kiesgruben im Gäu: Blockade, Verkauf und Sensationsfund

Die Kiesgruben in der Region haben in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Während des ganzen Jahres blockierte eine Einsprache gegen die geplante Erschliessung der Kiesgrube Aegerten in Neuendorf den Abbau. Die neue Verkehrsführung sieht vor, dass die Lastwagen aus der Grube über die Wolfwilerstrasse wegfahren sollen.

Nachdem die Einsprecher den Entscheid des Verwaltungsgerichts akzeptierten, ist der Weg nun frei für den Kiesabbau. Ganz in Stein gemeisselt ist die Verkehrsführung jedoch nicht: Die Gemeinde muss nun in den nächsten zwei Jahren ein neues Verkehrskonzept auflegen.

Andere Schlagzeilen machte die Kiesgrube Härkingen. Im Oktober wurde der Verkauf der Grube an das Baustoffzenturm Olten/Zofingen publik. Ende des Monats wurde ein 20 000 Jahre alter Mammutstosszahn gefunden.

Von Traxführer Andy Wirz, welcher bereits zwei solcher Funde in der Härkinger Grube machte: Als erstes der Schienbeinknochen eines Kleinpferdchens, dann folgte ein Oberarmknochen eines Wollnashorns und nun eben der Stosszahn.

Was 2016 auch noch geschah

Ortsbus Oensingen: Seit 2013 verkehrt in Oensingen probeweise ein Ortsbus. Ende 2016 läuft die Pilotphase des Busbetriebs aus. Nun wollte der Gemeinderat, dass der Bus in Zukunft mit einem abgespeckten Fahrplan verkehrt. Der Souverän sah dies etwas anders und entschied an der Gemeindeversammlung, dass nur die Samstagsfahrten gestrichen werden sollen.

Wolfwil: Den 750. Geburtstag durfte die Aaregäuer Gemeinde in diesem Jahr feiern. Das ganze Jahr hindurch wurden Events unter dem Motto «750 Jahre Wolfwil — Wolfüle»abgehalten. Der Höhepunkt war der grosse Festumzug mit über tausend Teilnehmenden und 2500 Besucherinnen und Besucher am Strassenrand im Rahmen eines 48-Stunden-Fests im Juni.