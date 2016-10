Seit bekannt ist, dass Gemeindepräsident Roland Stampfli bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr nicht mehr antritt, wird im Dorf eifrig darüber spekuliert, wer denn seine Nachfolge antreten könnte.

Als Einziger sein Interesse für dieses Amt angemeldet hat bisher Stephan Berger, Vorsteher des Oberamtes Thal-Gäu. Am 28. Oktober muss der CVP-Mann bei der Nominationsversammlung seiner Partei für den Kantonsrat und den Gemeinderat ein erstes Mal Farbe bekennen.

Berger tritt für das Präsidium an

Er habe für sich entschieden, bei der Gemeinderatswahl noch nicht anzutreten, weil er als Oberamtvorsteher nicht wählbar sei. Das Gemeindegesetz lasse dies nicht zu, so Berger. Das habe er 2001 selbst erlebt, als er bei der damaligen Gemeinderatswahl mit einem guten Resultat in den Rat gewählt worden sei. Dieses Mandat habe er dann aber wieder abgeben müssen, als er am 1. September die Nachfolge von Jonas Motschi als Oberamtsvorsteher angetreten habe.