Mehr Geld wird folgen

In den nächsten Jahren soll der Beitrag, welcher ins Thal fliesst, noch steigen. Steiner geht davon aus, dass nach 2019 12 Millionen Franken in die Thaler Gemeinden fliessen werden. Dies nachdem die Härtefallklausel ausgelaufen ist.

Die Klausel wurde eingeführt, damit bei der Einführung des neuen Finanzausgleichs vor allem die Gebergemeinden nicht von heute auf morgen erheblich mehr in den Ausgleichstopf zahlen müssen. Das vornehmliche Ziel des Kantons ist es, dass die Unterschiede in den Steuersätzen sich angleichen. «Mittelfristig sollten alle Thaler Gemeinden im Band von 120 bis 130 Steuerprozent oder drunter liegen», sagt Steiner. Momentan ist dies in Holderbank, Herbetswil und Matzendorf noch nicht der Fall.

Der neue Finanzausgleich ist aufgeteilt in Ressourcen- und Lastenausgleich. Im Falle des Thals fliessen, neben den Geldern aus dem Ressourcenausgleich, vor allem solche aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich. Dieser Topf, 2017 mit 10 Millionen Franken dotiert, begünstigt ländliche Gemeinden, welche mit erschwerten Bedingungen aufgrund ihrer geografischen Lage zu kämpfen haben.

Aus diesem Topf wird mit 3,7 Millionen Franken über ein Drittel der gesamten Gelder ins Thal fliessen. Der Rest des Ausgleichs für den Bezirk stammt vornehmlich aus dem Ressourcenausgleich. Diesen Topf finanzieren die reicheren Gemeinden, welche über dem kantonalen Mittel der Steuerkraft liegen, mit 40 Prozent ihres Überschusses.

Zudem garantiert der Kanton, dass die ärmeren Gemeinden mindestens 92 Prozent dieses Durchschnittswerts an Steuerkraft erreichen. Im Thal liegen alle Gemeinden unter dem kantonalen Durchschnitt. Balsthal hat mit 82 Prozent an Steuerkraft noch den höchsten Wert. Alle anderen Gemeinden liegen im Bereich zwischen 57,6 (Herbetswil) und 68,8 Prozent (Holderbank).

Der Kanton berechnet die Zahlungen und Beiträge für den Finanzausgleich 2017 aufgrund des Steueraufkommens in den Jahren 2013/2014. Ein Vergleich zeigt, dass die Thaler Gemeinden bis zu fast 80 Prozent ihres eigenen Steuerertrags aus dem Finanzausgleich bekommen. In Herbetswil liegt dieser Wert bei 78 Prozent, in Welschenrohr stieg er von 66 Prozent im Jahr 2016 auf 75 Prozent.