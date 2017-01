Während des Jahres 2016 feierte die Gemeinde Wolfwil ihre erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren. Nun liegt die Schlussabrechnung dieses Jubiläumsjahres vor. Bei Ausgaben von rund 200 000 Franken und Einnahmen von 125 850 Franken beträgt das Defizit 74 150 Franken.

OK-Präsident Bruno A. Wirth erklärt, dass das Defizit vor allem wegen der Wetterverhältnisse während des 48-Stundenfestes höher als erwartet ausgefallen sei. «Wir mussten das Gelände wegen des Regens wetterfest machen», sagt Wirth. Auch logistisch habe das vom 24. bis 26. Juni durchgeführte Festwochenende mit all seinen Events hohe Kosten verursacht.

Ein eigentliches Budget für die 750-Jahr-Feierlichkeiten habe es nicht gegeben, so Wirth. Erreicht worden sei aber das Ziel, der Wolfwiler Bevölkerung bei familienfreundlichen Preisen und dem kostenlosen Besuch von Attraktionen ein unvergessliches Jubiläumsjahr zu bieten.

Das sieht auch Gemeindepräsident Georg Lindemann so, der das Schlussergebnis mit Blick auf das Gebotene als tragbar beurteilt. Die Rechnung der Gemeinde werde dadurch nicht nennenswert belastet. Die Abrechnung wird an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni im Detail erläutert, so Lindemann. (eva)