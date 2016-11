Der Dorfkalender ist für einmal nicht mit historischen Fotos, sondern mit Zeichnungen bebildert. Die 13 Illustrationen zu Dorfgeschichten aus verschiedenen Thaler Gemeinden stammen alle aus dem Nachlass des im Juni verstorbenen Mümliswiler Schreinermeisters Josef Haefely-Candio.

Zwischen 1978 und 1990 erschienen auf der Titelseite des Bauernblatts der Nordwestschweiz regelmässig Schmunzelgeschichten aus dem Kanton Solothurn, erzählt von der Volkskundlerin Elisabeth Pfluger. Als Blickfang wurde den Texten jeweils eine treffende Zeichnung von Josef Haefely vorangestellt. Mit den Jahren entstanden so weit über hundert Illustrationen.

In seiner Lehrzeit in Stansstaad hatte Haefely an freien Samstagnachmittagen Zeichenkurse an der Kunstgewerbeschule Luzern besucht. Die Auswahl der Geschichten und die redaktionelle Arbeit erfolgten durch den Historischen Verein Guldental.

Am Sonntag, 6. November, 14.15 Uhr, wird der neue Kalender im Museum Haar und Kamm Mümliswil vorgestellt.

Josef C. Haefely, Sohn des Zeichners, und weitere Mitwirkende werden den musikalisch umrahmten Anlass moderieren. Der Anlass dauert etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei.

Der Kalender ist anschliessend für 25 Franken bei folgenden Stellen erhältlich: in Mümliswil bei der Raiffeisenbank, bei Blumen-Deco Buntspecht, auf der Gemeindeverwaltung und im Museum Haar und Kamm, in Balsthal bei Papeterie Liselotte. (mgt)