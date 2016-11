Voller Neugier und Tatendrang stürmen die Kinder der 3./4. Klasse des Wildbach-Schulhauses in Solothurn die Reithalle. Rasch verteilen sich die Schülerinnen und Schüler in der Halle und besuchen die unterschiedlichen Stände jeweils in Zweier- oder Dreiergruppen. Wir gehen mit Ihnen mit und lassen uns überraschen.

Gleich beim Eingang stoppen einige Schülerinnen beim gemeinsamen Stand der login Berufsbildung AG / Vogt AG Lostorf. Sofort können sie aktiv mitmachen: Mithilfe einer Presse kann aus farbigen Kabeln ein schöner Schlüsselanhänger gefertigt werden. «So cool, diesen dürfen wir behalten», sagen die Mädchen begeistert.

Bei diesem Stand, wie auch am Ypsomed-Stand, dürfen die Schülerinnen eine eigene Taschenlampe herstellen: LED Lichter einbauen, löten, Teile zusammensetzen, feilen und obendrauf noch ein Plexiglas befestigen; konzentriert und mit viel Fingerspitzengefühl sind die Schülerinnen dabei.