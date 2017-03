Einladung per Briefli

Auch nach der Jubiläums-Fete im platschwollen Kofmehl habe es viele, fast nur positive Rückmeldungen «à gogo» gegeben, wie sich Pipo Kofmehl ausdrückt. Dabei sei das Publikum «sehr anspruchsvoll», beispielsweise ist die «richtige» Beleuchtung ein Dauerthema. «Es ist schon fast eine Kunst, einen Anlass zu kreieren, der allen passt», weiss der Kofmehl-Betriebsleiter - doch genau das sei das Verdienst dr beiden Organisatorinen. Sie besorgen vor allem die Werbung für «Forever young» - und das mit mit viel Herzblut und Engagement. «Give aways» an Firmenanlässen gehören dazu, nicht dagegen PR über das Facebook. «Nein, ich schreibe noch richtige Einladungs-Briefli mit einigen persönlichen Sätzen», verrät Catherine Meili.

Doch ohne das Kofmehl-Team ginge nichts, lobt Monika Kummli ihre Partner von der Kulturfabrik, «sie ist der beste Durchführungsort für uns.» Die beiden Frauen hätten auch schon andere «Ü-40-Partys in anderen, grösseren Städten besucht. Doch nirgends sei es so toll wie in Solothurn gewesen - «dort kennen jedenfalls viele unsere Kofmehl-Partys.» Die auch ihre Markenzeichen haben: So sind für Monika Kummli und Catherine Meili als Deko die weissen Tischtücher mit Kerzen jeweils ein Muss.

Jung und alt zusammen

Die Kulturfabrik lässt jüngere oder ältere Organisatoren von Party-Formaten in ihren Hallen gewähren - neben «Forever young» gibt es beispielsweise auch die beliebten «Stoopid»-Events in der Raumbar. «Und solange Catherine und Monika für ‹Forever young› fänen und sich so wunderbar stark machen, solange wird es ‹Forever young» sicher geben. Aktuell sind drei bis vier Ausgaben pro Jahr geplant – ein Modus, der für die Ü-Vierziger offensichtlich gut planbar ist.» Einen Konflikt mit dem Kofmehl-Anspruch «Jugendkultur» sehen der Betriebsleiter und sein Team nicht - im Gegenteil.

So entdecke man viele Gesichter der «Oldie-Party» auch sonst an Kofmehl-Konzerten und -Anlässen. Aber auch wenn jüngere Besucher während ihres Anlasses in der Raumbar noch bei «Forever young» vorbeischauen, stört das die Organisatorinnen nicht. «Das gibt viel Goodwill untereinander», ist auch Pipo Kofmehl von der Wechselwirkung Jung - Alt überzeugt.»