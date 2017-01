Erinnern Sie sich an den Auftritt bei Frag-Art vor zehn Jahren?

Als ich 2007 für das damalige Geburtstagskonzert von Franz Grimm in die Schweiz reiste, nahm ich meine älteste, damals siebenjährige Tochter mit. Wir übernachteten in der Villa der 2014 verstorbenen Hortense Anda-Bührle, die ich vom Concours Géza Anda her kannte. Als wir im Speisewagen von Zürich nach Solothurn fuhren, beeindruckte der SBB-Komfort meine Kleine ungemein. Am Konzert war sie es dann, die mir am Schluss Schokolade überreichen durfte.

Sie treten in grossen Musikzentren auf. Wie empfinden Sie es, in ländlichen Regionen wie Solothurn zu gastieren?

Der weltberühmte Sviatoslav Richter trat am Ende seines Lebens sehr viel in Kleinstädten auf, zumindest in Italien. Nicht alle Musikinteressierten können es sich leisten, nach Zürich oder Berlin zu pilgern. Darum ist es wichtig, auch diesen Menschen gute Konzerte mit tollen Musikern zu ermöglichen. Ich selbst spiele sehr gerne auf dem Land. Zentral jedoch ist das Niveau des Auftritts, des Saales und des Instrumentes.

Existieren beim Publikum in Rom, London oder Solothurn Unterschiede?

(Lachend) Bei meinem letzten Konzert in Miami tobte das Publikum, schrie, trampelte und formierte sich zu einer Standing Ovation. Das ist einerseits ein grosses Kompliment. Aber die Amerikaner sind durchweg sehr laut – und dies nicht nur nach dem Konzert, sondern auch während der Aufführungen. In der Schweiz hingegen kommen die Leute wegen der Musik, lauschen andächtig und konzentriert, lassen sich berühren. Sie sind an der Musik interessiert, nicht an den Promis. Dies schafft eine ganz eigene «Hörqualität». Dies spürt man auf dem Podium, diese Atmosphäre trägt uns.

Was bedeutet Ihnen das Unterrichten?

Das Leben ist für Künstler schwieriger geworden. Obschon mehr Konkurrenz herrscht, gibt es für leidenschaftliche Nachwuchstalente immer einen Platz. Die Studenten müssen ihren Weg finden, und ich darf ihnen dabei eine Stütze sein, sie beraten und fördern. Als Lehrer lerne ich ebenso von meinen Schülern wie sie von mir. Der Kontakt mit der Jugend, das stete Auseinandersetzen mit Technik und Interpretation, hält mich jung und geistig fit.

Wie gut kennen Sie die Schweiz, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Das familiäre Umfeld und die Freundschaft zu Ruth Bossart vom Concours Géza Anda, wie auch zu Franceso Walter aus Ernen, haben mich zum Sprachstudium motiviert. Ich veranstalte Meisterkurse, gebe Konzerte und nehme jeweils die ganze Familie mit. Meine Frau und meine Kinder fühlen sich in den Walliser Bergen mittlerweile daheim. Bevor ich den Concours Géza Anda gewann, studierte ich drei Jahre in Genf. Dort habe ich Französisch gelernt, was für einen Italiener wesentlich einfacher ist, als Deutsch zu lernen. Die Herzensverbindung zu Genf ist geblieben.

Nach welchen Kriterien haben Sie das heutige Konzertprogramm gestaltet?

Ich wusste sofort, dass der erste Konzertteil Chopin gewidmet wird. Danach wollte ich Liszt und eigentlich noch Mendelssohn spielen. Doch Ruth Bossart wies mich darauf hin, dass Schuberts «Wanderer-Fantasie» zu den Lieblingsstücken von Franz Grimm zählt. Ich erinnere mich, dieses bereits letztes Mal zu seinen Ehren gespielt zu haben.

Was sind für Sie Sternstunden?

Natürlich sind tolle Konzerte mit stehenden Ovationen berauschende Augenblicke. Aber als «Sternstunde» empfinde ich die Momente, wenn ich zu Hause aufwache, mich ans Klavier setze und anfange zu spielen. Plötzlich geschieht eine Art Transzendenz. Ich verschmelze mit der Musik, befinde mich auf einem anderen «Stern».

Heute, 17 Uhr, Klavierrezital mit Pietro De Maria im Konzertsaal Solothurn, www.fragart.ch