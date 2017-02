Die beiden Vorstadtzünftler richten sich mit ihrem Projekt vor allem an die älteren Umzugsbesucher, für die es besonders anstrengend ist, über zwei Stunden am Strassenrand zu stehen.



Ideal ist die Tribüne auch für Rollstuhlfahrer. Für sie ist die Fläche in der Front der Tribüne reserviert und sie haben somit freie Sicht auf den Umzug. Für die Rollstuhlfahrer ist der Eintritt frei, die restlichen Besucher zahlen für den Eintritt 12 Franken. Zudem erhalten nur jene Zutritt, die eine Fasnachts-Plakette tragen. Nebst einer guten Sicht ist mit der Festwirtschaft auch für das leibliche Wohl gesorgt.



Das neue Angebot kommt an, wie das Zwischenergebnis der beiden Vorverkaufsstellen im Mode Küng und der Dropa Drogerie Tschumi zeigt. Bisher sind für den Umzug vom Sonntag bereits 400 der 524 Plätzen vergeben, für jenen am Dienstag 150. Dennoch sollte es noch möglich sein, sich am Sonntag kurzfristig für die Tribüne zu entscheiden. Vorausgesetzt man kommt nicht allzu knapp. «Wir rechnen, dass es an der Tageskasse noch rund 50 Tickets gibt», sagt Eventmanager Harri Kunz, der das Projekt der Vorstadtzunft unterstützt.



Falls das Tribünenprojekt einen Gewinn abwirft, fliesst alles in die Kassen der Vorstadtzunft. Doch dies sei dieses Jahr noch nicht das Ziel, sagt Huber. Denn die Investionen sind nicht ohne: 9000 Franken kostete alleine das Mieten und Auf- und Abstellen der Tribüne. «Darum war es für uns gar nicht möglich, den Eintritt kostenlos zu machen», sagt Huber. Die Organisatoren rechnen damit, dass sie rund 700 Tickets verkaufen müssen, um schwarze Zahlen zu schreiben.