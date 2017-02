Noch am Montag bangte man darum, dass die Umzugsreprise am Dienstag aufgrund prognostizierten starken Winds nicht mit Wagen durchgeführt werden kann. Doch bereits am Morgen danach gab die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft UNO nach revidierten Prognosen Entwarnung. Windspitzen von 60 Stundenkilometer würden ein Mitfahren der Wagen gerade noch erlauben.

Die Regenpelerine war am Dienstag neben dem Kostüm und warmer Kleidung wohl das liebste Mitbringsel der Narren. Das durchsichtige Plastik bedeckte das Kostüm oder lugte unten heraus. Regenschirme waren ungern gesehen, versperrten sie doch den Blick auf den Umzug.

Auch die Guggen und Fasnachtszünfte wappneten sich gegen den Regen. Die Tambouren als Nummer 1 sagten sich wohl: «Wir nutzen den Regen und stellen einen neuen Streckenrekord auf». Im Stechschritt hatten sie die Umzugsstrecke so schnell wie nie absolviert. Die nachfolgenden Nummern nahmen es etwas gemütlicher – Glück für sie, dass der Regen nachgelassen hatte.

Der Umzugswagen der Narrenzunft Honolulu klinkte sich am Klosterplatz aus. Grund: Eine Böe hatte den Umzug kurzzeitig zur Pause gezwungen. Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen entschied die Zunft dann eigenständig, den Umzug nicht fortzuführen.