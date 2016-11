«Das Budget ist nicht schlecht.» Das tönt an sich kaum enthusiastisch, aber für Finanzverwalter Reto Notter schon fast euphorisch. Denn nicht nur, dass das Budget 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 232'000 Franken abschliesst, ist eine gute Nachricht. Besonders positiv wird sie nämlich, wenn man die darin verpackte Steuersenkung berücksichtigt. Hat doch die Gemeinderatskommission GRK bei der Budgetbehandlung beschlossen, die Steuern für die natürlichen und juristischen Personen um 3 auf noch 112 Prozentpunkte zu senken.

«Das macht immerhin 1,8 Mio. Franken aus», kommentiert Notter lakonisch die damit verbundenen Mindereinannahmen im kommenden Jahr. Es könnten auch 3 Mio. sein, wenn die FDP mit einem Antrag auf nur noch 110 Prozentpunkte durchdringen würde – das letzte Wort dazu hat aber die Gemeindeversammlung im Dezember. Denn nicht einmal in der GRK votierten alle Mitglieder überhaupt für eine Steuersenkung.

Trotzdem aufpassen

Hintergrund für die vierte beabsichtigte Steuersenkung in den letzten zehn Jahren ist das angehäufte Vermögen der Stadt von rund 41 Mio. Franken. «Nach der alten Berechnungsmethode HRM1. Nach der neuen, HRM2 ist es noch wesentlich mehr. Wir sind gerade am Berechnen», so Notter.