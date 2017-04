Stehst Du noch an der Hafebar an?

Kontra

Durst. Feierabend. Hafebar. Bier. Eine einfache Formel, die ab sofort wieder gilt. Vergiss es. Denn: Stehen die einfach so herum oder an? Sofort wird mir klar: an. Reihe fünf. Ganz vorne habe ich Kontakt zu meiner Frau in Reihe zwei bis drei. Und sie wiederum mit unserer besten Kollegin, die gerade die Barkante erreicht hat. Nach einer guten Viertelstunde. Sie bestellt auch für uns. Die Rettung.

Doch es wird nochmals fünf Minuten dauern. Hinter dem Tresen herrscht freundliche Gelassenheit. Stress – ein Fremdwort. Eine junge Kraft pützerlet einige Gläser, zwei weitere Damen sind ins Gespräch vertieft. Das bestellte Weizenbier in der Flasche wird andächtig eingeschenkt, zuletzt zwischen den Handballen gerüttelt, damit die Hefe ja im Glas ist. Das kann ich doch selber, Mann! Pardon, Frau. Drück uns doch einfach die Flasche mitsamt Glas in die Hand, und Abmarsch! Noch nie etwas von Effizienz gehört?

Es gibt Jungs, die holen im nahen Coop Dosenbier. Einige altgediente Stammgäste verziehen sich ins Vini. Wir uns auch, irgendwo hin. Nur weg aus dem Krach, den die Rockband über ihre Verstärker ausspeit. Eigentlich hätte die Kollegin noch einen Dankesdrink zugut. Lassen wir lieber sein. Die Hafebar ist uns tatsächlich verleidet. Nach 15 Jahren – definitiv.

Warum ändern die ihr Konzept nie? Das ist später am Abend das Thema. Weniger Leute hinter dem Tresen, die zuerst wochenlang angelernt werden müssen, dafür Profis, die beidhändig Bier zapfen können und das so konsequent, dass die Stangen fast wie auf einem Sushi-Förderband über die Theke gehen. Warum kein Straffen des Sortiments, Streichen von aufwendigen Long-Drinks? Warum keine reine Bier-Tankstelle neben der Hauptbar, wo eine Mehrheit der Gäste aufgehoben wäre? Oder einen Zusatz-

Kiosk nur mit Food? Aus irgendwelchen Gründen scheint das alles nicht zu gehen – also warten wir weiter.

Nur eines ist toll an der Hafebar: das weite Vordach. Es senkt das Risiko eines Krähenkacke-Volltreffers in einer halben Stunde Wartezeit um wohl 50 Prozent. Null sind besser. Drum: Ich steh da einfach nicht mehr an!