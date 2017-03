Geht es nach Klaus Koschmann, wird im Sommer die Abschaffung der Stadtpolizei und deren Integration in die Kantonspolizei aufgegleist. Dies verlangt der SP-Politiker in einer Motion, die er Mitte Dezember an der Gemeindeversammlung eingereicht hat und über die in der Juni-Gemeindeversammlung befunden wird.

«Das Nebeneinander von zwei Korps ist nicht sinnvoll», plädierte er vor den Genossinnen und Genossen im Kreuz-Saal für seinen Vorstoss. Und: «Olten hat seine Stadtpolizei ohne Probleme in die Kantonspolizei integriert.»

Für Koschmann subventioniert die Stadt mit ihrem eigenen Polizeikorps auch den Kanton. «Denn alle Bemühungen unseres Stadtpräsidenten, für unsere polizeilichen Leistungen eine höhere Abgeltung zu erhalten, sind bisher fehlgeschlagen.» In seiner Begründung hatte der Motionär mit der Integration ein Einspar-Potenzial von 2 Mio. Franken pro Jahr vorgerechnet, die Stadt respektive der nachfolgend referierende Stapo-Kommandant Peter Fedeli reden von knapp 1,4 Mio. Franken.

Klaus Koschmann bezweifelte diese für ihn zu gering veranschlagte Summe. Dennoch sieht er damit die Möglichkeit, allenfalls den Steuerfuss zu senken oder auch in die städtische Infrastruktur, beispielsweise in den Ausbau des Velonetzes, zu investieren.

Was die Stadtpolizei alles tut

Peter Fedeli umriss die vielfältigen Aufgaben seiner Stadtpolizei, die aktuell aus 36 Personen besteht – dem Kommandanten, 26 Polizeibeamten, 6 Polizeiassistentinnen und -assistenten, einer Sekretärin und einem Magaziner. Auch eine KV-Lehrstelle ist der Stadtpolizei zugeordnet.

Vier Aufgabenbereiche bewältigt man mit diesem Korps, darunter nimmt beispielsweise das Marktwesen mit jährlich 116 Märkten und jeweils bis zu 105 Marktständen einen wichtigen Raum ein. Grossgeschrieben wird die lokale Sicherheit, der auch der Einsatz von zwei eigentlichen Quartierpolizisten dient.