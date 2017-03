Eine Renovation der Verenakapelle in der Solothurner Einsiedelei ist unumgänglich. Das zeigte sich am Donnerstag beim Besuch vor Ort. Die Höhe des Sachschadens – vor allem sind dies Russschäden – ist noch nicht bekannt. Ausgelöst worden sei der Brand am Mittwochmittag wohl durch einen Funkenflug, vermutet Sergio Wyniger. Der starke Wind, so vermutet der Solothurner Bürgergemeindepräsident, habe in der halboffenen Kapelle wohl die Glut einer brennenden Kerze auf ein daneben stehendes Holzkistchen geweht, das darauf Feuer fing.

Es war Einsiedler Michael Daum, der eine starke Rauchentwicklung aus dem hinteren Teil Kapelle in der Verenaschlucht feststellte. Er löste den Brandalarm aus und schritt mit Feuerlöschern zur Tat, bis die Feuerwehr Rüttenen vor Ort war. Bei der Bürgergemeinde Solothurn ist man froh, dass der Einsiedler den Brand in der Kapelle vis-à-vis rasch bemerkt hat. «Er ist in seiner Klause gewesen und hat den ziemlich starken Rauch aus der Verenakapelle aufsteigen sehen», erklärte Sergio Wyniger gegenüber Tele M1. «Dann ist er sofort schauen gegangen, hat den Feuerlöscher geholt und versucht zu löschen.»

Weil dies dem Einsiedler nicht vollends gelungen sei, habe er die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr Rüttenen brachte schliesslich alles unter Kontrolle. (szr)