Gleichzeitig wird ein Kontingent für Spontanbesucher an den Kassen bereitgehalten. Ausserdem können Karten für alle Vorstellungen – egal wo – von allen Kinokassen aus gekauft und reserviert werden. «Das System erlaubt es, dass auch ein Besucher aus Genf nicht vergebens anreist, da er im Vorfeld reservieren kann», erklärt Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer.

Anfragen legten Server lahm

Soweit die Theorie: Praktisch betrachtet jedoch wurde das neue System bereits am Donnerstagmorgen zu Fall gebracht – durch technische Probleme. Während einer halben Stunde legte eine Flut an Buchungszugriffen die Serverinfrastruktur lahm. «Der Start war ehrlich gesagt etwas schwierig», gibt auch Rohrer zu.

Die Telefone liefen entsprechend heiss. Am Freitag funktionierte das Ticketing-System dann wieder, allerdings äusserst langsam. «Seit Freitagmittag aber läuft es grosso modo einwandfrei.» Doch: Es brauche noch Optimierungen: «Wir werden nach den Filmtagen kritisch auswerten, wo wir noch Anpassungen machen müssen.»

Eine Anpassung ist allerdings bereits erfolgt: So ist eine Reservation bereits ab acht Uhr statt neun Uhr möglich, um die Serverlast besser zu verteilen. «Das Ganze ist auch eine kommunikative Herausforderung», findet Rohrer.

So sei unnötigerweise ein Reservationsstress entstanden. «Es ist nicht so, dass man sofort für die nächsten Tage reservieren muss. Das kann man während des ganzen Tages – auch in einer Pause oder nach einem Film.» Oder man probiert sein Glück an den jeweiligen Kinokassen: «Für die meisten Vorstellungen hat es noch Plätze.»

Vor allem machten sich die technischen Probleme bei den Besucherzahlen bemerkbar. So verzeichnete man am Freitag aufgrund der Serverpanne klar weniger Eintritt als in Vorjahren. Es habe eher halbvolle als volle Säle gegeben. «Am Samstag und Sonntag hingegen lief es gut, sodass die Ausfälle von Freitag nicht mehr so gross waren.»

Ebenso schmerzhaft machte sich der Serverausfall aber bei den Besucherreaktionen bemerkbar: Diese seien laut Rohrer unterschiedlich ausgefallen. Einige Leute fänden das neue System grossartig. Gleichzeitig gebe es andere, «die bezeichnen das Ticketing-System als eine Katastrophe. Aber man muss die Relationen im Auge behalten», sagt Rohrer und fährt markig fort: «Für mich ist es eher eine Katastrophe, dass Trump am Freitag das Amt angetreten hat.»

Auf alle Fälle sei klar, dass man in Sachen Technik und Kommunikation noch einiges optimieren müssen. «Aber man darf nicht vergessen: Das System, das in einem einzigen Tag raufgefahren wurde, war fürs ganze Team mit 200 Mitarbeitenden neu. Und diese wahnsinnige Leistung haben alle sehr gut gemeistert», betonte Rohrer mit Bitte um Verständnis.

Reaktionen, wonach die Schlangen heuer nicht kürzer geworden seien, weist Rohrer zurück: «Sie sind kürzer geworden. Am Wochenende haben wir halt so oder so viele Besucher.» Und so habe es schon früher böse Twitter-Nachrichten wegen ausverkaufter Vorstellungen gegeben – aber Renner gibt es immer. Von den Vorstellungen seien – Stand gestern – aber bloss 17 ausverkauft, vor allem bei den Publikumslieblingen des «Prix de Soleure» und «Prix du Public».

Kulanz bei Ticket-Notfällen

«Es ist ja das Ziel des ganzen Teams, Filmbegeisterte in die Kinosäle zu bringen.» In Notfällen wie am Donnerstag zeige das Filmtage-Team dann auch entsprechende Kulanz und lasse auch «gestrandete» Filmliebhaber nicht vor den Kinotüren stehen. Ausserdem wurde für die diesjährige Ausgabe Wert auf eine zeitlich gestaffelte Programmierung gelegt: Diese erlaubt es, bei einem unverhofft ausverkauften Film eine kurz danach startende Alternativvorführung zu besuchen.

Im Zuge der Serverprobleme ist es in zehn Fällen im Übrigen auch zu doppelt gebuchten Sitzplätzen gekommen, dies allerdings lediglich am Vorführungsstandort Reithalle. «Man muss die aufgetretenen Probleme auch in Relation sehen», fasst Rohrer zusammen.