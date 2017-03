Vor 50 Jahren war Schlaf etwas für Kinder – und für Erwachsene eine notwendige Banalität. Klappte etwas nicht, war ein Medikament schnell zur Hand. Heute hat sich der Schlaf zu einem Wundermittel der Gesundheit gemausert. Störungen werden in Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen behandelt und erforscht. In Solothurn und Olten profitiert die Bevölkerung von spezialisierten Sprechstunden und Ambulatorien zur Behandlung von Schlafstörungen. Das Bürgerspital Solothurn verfügt seit 2010 zudem über ein Schlaflabor mit zwei Plätzen, in dem rund 150 Patienten pro Jahr behandelt werden. Ein Augenschein.

Der Schlaf ist der Spiegel der Seele. Aus diesem Grund arbeiten am Bürgerspital der Gehirnspezialist, der Psychiater und der Lungenarzt Hand in Hand, um Schlafstörungen zu behandeln. Besonders bei Kindern stösst noch der Hals-, Nasen- und Ohrenarzt zum Team, um Ursachen wie Polypen aufzuspüren. Schlafforschung ist eine junge Disziplin, die Anfänge liegen in den Siebzigerjahren. Noch hat der Schlaf seine Geheimnisse nicht alle preisgegeben. Gene und Gewohnheiten ergänzen einander, Krankheiten, Stress und Schicksalsschläge können die Balance stören.

Individuelle Sache: «Normal» und «gesund» ist vieles

Robert Bühler, leitender Arzt Neurologie und Leiter Schlaflabor des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums (ISZ) und Martin Hatzinger, Chefarzt Psychiatrische Dienste und Leiter der Insomnie-Sprechstunde, erklären gemeinsam, wie Schlafstörungen im Kanton behandelt werden. Mit absoluten Angaben sind die Ärzte zurückhaltend. Für Erwachsene können sechs Stunden Nachtschlaf ebenso normal sein wie zehn. «Guter Schlaf ist, wenn man sich am nächsten Tag erholt fühlt», nennt Bühler eine Faustregel. Hatzinger ergänzt: «Das Abweichen von einem Muster kann auf eine ernsthafte Störung hindeuten. Wenn ein erwachsener Mensch, der gewöhnlich siebeneinhalb Stunden schläft, zum Beispiel nur noch auf vier Stunden kommt, dann sollte man das untersuchen.»

Früher dachte man, dass sich das Gehirn nachts ausknipst. Dank der Messung der Hirnströme ist heute bekannt, dass Schlaf eine Zeit reger Aktivität ist – und zwar für unterschiedliche Hirnareale. Grob lässt sich der Schlaf in zwei Phasen einteilen, in den Tiefschlaf, der vor allem in der ersten Nachthälfte vorherrscht, und in den Traumschlaf, bei dem sich die Augen schnell hin und her bewegen und der in der zweiten Nachthälfte häufiger wird. «Die Idee, dass der Schlaf vor Mitternacht der beste sei, gehört ins Reich der Fantasie», sagt Schlaflaborleiter Bühler. «Ein regelmässiger Tagesablauf mit festen Schlafzeiten ist viel wichtiger als die Frage, ob man um 22 Uhr oder um Mitternacht ins Bett geht. Das hängt davon ab, ob man eine Lerche (Frühaufsteher) oder eine Eule (Nachtmensch) ist, und ist genetisch festgelegt.»

Je älter wir werden, desto anfälliger sind wir

Risikofaktoren für gestörten Schlaf gibt es viele. Der wichtigste ist das Alter. Mit 80 Jahren sind Schlafstörungen doppelt so häufig wie mit 20. Frauen sind etwas häufiger von Schlafstörungen betroffen als Männer, ungefähr im Verhältnis drei Fünftel zu zwei Fünftel. Menschen mit wenig Bildung sind stärker betroffen als Hochgebildete, weil sie mehr rauchen und eher zu Alkoholmissbrauch neigen. Hingegen wälzen sich Perfektionisten häufiger schlaflos im Bett als Leute, die nicht immer das Optimum anstreben, weil diese leichter abschalten können. Auch Schichtarbeit und häufige Langstreckenflüge (Jetlag) können Schlafstörungen nach sich ziehen. Dasselbe gilt für psychische Krankheiten, besonders Depression.

Gestörte Nächte machen sich nicht nur im Wachliegen bemerkbar. Schlafwandeln, strampelnde Beine und Zahnfleischbluten aufgrund verkrampfter Kiefer sollten behandelt werden. In diese Kategorie gehört auch die Schlaf-Apnoe, die Atemaussetzer, die zum Beispiel von Übergewicht begünstigt werden. Schlechter Nachtschlaf stört nicht nur die Konzentration und das Wohlbefinden allgemein, sondern erhöht das Risiko, tagsüber einzunicken. Geschieht so etwas am Steuer, kann die Folge ein (tödlicher) Unfall sein.