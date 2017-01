Rosi Gadient, 69, arbeitet seit 45 Jahren als Taxifahrerin. Damit ist sie die dienstälteste Chauffeurin im Kanton. Zwischenzeitlich war sie auch Krankenpflegerin und Wirtin, doch Gadient kehrte immer wieder ins Taxi zurück. «Zwei Wochen war ich nach meiner offiziellen Pensionierung weg vom Geschäft», erzählt sie.

«Ich fiel in ein riesiges Loch.» Gadient wollte noch nicht in den Ruhestand. Nun ist sie bei «Taxi Hammer» in einem Teilzeitpensum angestellt. Im Frühjahr will sie sich aber definitiv pensionieren lassen.

Rosa-Maria Gadient, wie sie mit vollem Namen heisst, wurde in Solothurn als Zwölftes von 17 Kindern geboren. Über ihre Kindheit sagt sie: «Wir waren arm, aber reich an Anstand.» Ihre erste Ausbildung absolvierte sie in der Schweizer Armee; Gadient bekleidete den Rang eines Feldweibels. Sie wohnt in Zuchwil. (sva)