Beispiele für konkrete Ziele der räumlichen Stadtentwicklung sind:

Das Mit- und Nebeneinander (Koexistenz) der Verkehrsteilnehmenden wird gefördert. Gerade für den Fuss- und Veloverkehr werden attraktive und sichere Verbindungen angestrebt.

Die Erschliessung aller Quartiere und Entwicklungsgebiete muss sichergestellt werden. Dafür muss die Belastung auf dem Strassennetz nach oben begrenzt werden; Fuss- und Veloverkehr sowie ÖV werden gefördert.

Bedeutende historische und kulturelle Orte sowie Grün- und Freiräume sollen erhalten und besser zugänglich gemacht, neue Freiräume geschaffen und verbunden werden.

Prioritäre Entwicklungsgebiete sind die Bahnareale (Haupt- und Westbahnhof) sowie das neue Quartier Weitblick/Obach. Sie sollen einen Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach innen leisten.

Mehr Details finden Interessierte im räumlichen Leitbild. Es ist im Internet herunterzuladen oder beim Stadtbauamt zu beziehen. Zudem informiert die Stadt die Bevölkerung an vier Orientierungsveranstaltungen. In einer Online-Umfrage können Solothurner Bewohnerinnen und Bewohner zu den verschiedenen Zielen und Stossrichtungen Stellung nehmen und ihre Meinung äussern.

Nach dieser Vernehmlassungs- und Mitwirkungsphase wird das räumliche Leitbild überarbeitet und kommt am 27. Juni 2017 in definitiver Form zur Abstimmung vor die Gemeindeversammlung. Das genehmigte Leitbild ist die Grundlage für alle Planungsentscheide der nächsten Jahre in der Stadtentwicklung. (sks)