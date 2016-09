Am Freitag waren die fleissigen Helferinnen und Helfer bei sommerlicher Hitze noch am Ernten, was einen Tag später vor dem Kunstmuseum zum Abschluss des Projekts erntema(h)l! verspeist werden soll: prächtige violette Auberginen, knackige Tomaten in jeder Grösse, «haufenweise Stangenbohnen», viele verschiedene Kräuter oder der exotische Topinambur. «Das meiste ist sehr gut geraten», blickt der Thurgauer Kunstschaffende und Projektleiter Max Bottini auf das Vorhaben des Kunstvereins Solothurn zurück, das im letztjährigen Oktober mit den ersten Arbeiten begonnen hatte. «So trat bei uns im Museumspark an den Kartoffeln die dieses Jahr in der Landwirtschaft verbreitete Krautfäule nicht auf. Dafür sind die Rüebli nicht so sensationell und der Kabis eignet sich praktisch nur zur Dekoration.»

Dafür gibts ein weiteres Highlight: Die über Monate im Hühnergehege des Parks liebevoll betreuten Güggeli, die – mittlerweile geschlachtet und je zwei Kilo schwer – im Dutzend «verkocht» werden. «Die besten Poulets der Welt», ist Max Bottini überzeugt vom Federvieh, das seit Anfang Mai unter Beobachtung der halben Stadt viel Freilauf geniessen durfte.