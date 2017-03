Viel Applaus für «Les Pêcheurs de perles» sowohl an der Premiere in Biel wie auch in Solothurn. Im Gegensatz zur populären «Carmen», die Georges Bizet in seinem Todesjahr 1875 fertigstellte, blieb den anderen Bühnenkompositionen ein Welterfolg versagt. Auch der 1863 entstandenen und eigentlich als Opéra comique mit gesprochenen Dialogen konzipierten Oper «Les Pêcheurs de perles». So wie die Perlenfischer von der Bühne verschwand, so ging auch die originale Partitur verloren. Heute kann die Musik nur in rekonstruierter Form mit gesungenen Rezitativen aufgeführt werden. Wobei sich das Theater und Orchester Biel Solothurn, Tobs, für eine auf gut 90 Minuten gestraffte Version entschied.

Exotische Szenerie

Obschon eine Rarität, sind das Duett von Tenor und Bariton «Au fond du Temple Saint» und die Tenorarie «Je crois entendre encore» berühmt, besitzen Wunschkonzert-Charakter. Exotik beherrscht die Musik und die Szenerie: Heidnische Götter, keusche Priesterinnen, Opferrituale und Ehrenkodex sind die Zutaten. Dahinter verbirgt sich ein Drama: Die Freunde Nadir und Zurga begehren dieselbe Frau. Die Priesterin Léïla jedoch liebt nur Nadir, der sich über den Freundschaftsschwur hinwegsetzt und die verbotene Liebe auskostet. Zurga ahndet den doppelten Verrat mit einem Todesurteil, danach verhilft er den Liebenden zur Flucht, bleibt alleine zurück und wird von den Perlenfischern bestraft.