Dass Schäfer, die dem Verein SFS als Präsidentin vorsteht, sich als Standort für das neue Format des Schlager-Potpourris Solothurn ausgesucht hat, rührt daher, dass sie selbst Heimwehsolothurnerin ist. Der Verein war bereits im Mai 2015 gegründet worden. Und im gleichen Jahr fanden – zwar auswärts – in Dagmersellen Schlageranlässe unter dem Titel «Musik liegt in der Luft» statt. Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr soll sich das Schlager-Potpourri als jährlich wiederkehrende Tradition etablieren. Und dies in einem hier wenig beackerten, oft belächelten Musikstil, den Barbara Schäfer anders erlebt: «An einem Schlagerkonzert nimmt der Herr Doktor neben dem Handwerker Platz – sowie Jung neben Alt. Beim Schlager gehe es um den Gesamteindruck, um Leichtigkeit.» (szr)

Sa, 25. Februar, 19.15 Uhr, Konzertsaal. Tickets unter www.ticketfrog.ch