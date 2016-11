Der Verein Freunde Solothurn Classics soll Ende November aufgelöst werden. So lautet jedenfalls der einstimmig beschlossene Antrag des Vereinsvorstandes zuhanden der kommenden Mitgliederversammlung, welche Ende November stattfindet.

Bereits ist auch im Internet die Homepage von Solothurn Classics nicht mehr abrufbar. Peter Kofmel, der Präsident des Vereins, begründet in seinem Schreiben an die Mitglieder das Auflösungsbegehren damit, dass die Zuschauerzahlen für Opern in den letzten Jahren in Solothurn immer weiter gesunken seien und die Vereins-Mitglieder sich nicht zum Besuch der Oper Schenkenberg in diesem Sommer hätten bewegen lassen.

Die Weiterführung von Opernaufführungen in Solothurn sei fraglich und damit die Daseinsberechtigung für den Verein in Frage gestellt.