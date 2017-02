Honolulu ganz in Weiss mit roten Farbtupfern – so präsentierte sich zur frühen Morgenstunde die Ambassadorenstadt. Nein, es war kein verspäteter Wintereinbruch. Ja, es war der eindrückliche Aufbruch einer ausgesprochen fröhlich gestimmten Gemeinschaft zur Fünften Jahreszeit – der Chessleten. Weiss das Nachthemd und die Zipfelmütze, Rot das Halstuch.

Die Begleitmusik war traditionell und nicht zu überhören. Gegen Kuhglocken, Hörner, Rätschen, Pfannendeckel, Blechdosen und so weiter und so fort erheischten Extremchessler mit im Rucksack mitgetragener Stereoanlage kaum Aufmerksamkeit. Tradition ist und bleibt Tradition. Dazu gehört die Vorstadtzunft mit ihren beiden riesigen Rätschenwagen vor dem Zytgloggeturm, in jüngster Zeit auch «Geislenchlöpfer» auf der St. Ursentreppe und später auf dem Klosterplatz.