Berliner mit Vanille

Fehlanzeige in Sachen Fasnachtschüechli auch in der Suteria. Dafür kann Almira Smajlovic mit einer Basler Fasnachtspezialität aufwarten. Fastenwähen. Hat nichts mit Fruchtwähen zu tun, sondern geht in Richtung Kümmelbrezel. Gibt’s auch beim Studer Beck oben, aber als normale «Chümi-Ring». Schenkeli, Schlüferli, Quarkkrapfen, Berliner alles da. Und obendrauf noch die Vanille-Berliner.

Von der Form her eher ein Chlause-Härdöpf, weil länglich oval. Aber verführerisch. «Die Sachen laufen alle sehr gut. Aber am Umzug ist dann eher Salziges gefragt», weiss die Suteria-Verkäuferin. Sie freut sich auf die Fasnacht: «Eine schöne Zeit. Sie ist wichtig für uns, und es ist anders zum Arbeiten. Wir haben einen Aussenstand, und darum ist wichtig, dass das Wetter stimmt.»

Beim Müller-Beck kommt alles aus dem Holzofen. Fast alles, denn das Fasnachtsgebäck wird natürlich auch im Öl ausgebacken. «Nein, Coop und Migros machen das viel günstiger», winkt Ruth Felder bei der «Chneublätze»-Frage ab. Schenkeli, Schlüferli, Berliner und Zigerkrapfen. «Wir machen die richtigen, die mit Ziger drin», vermutet die Geschäftsinhaberin, dass dem anderswo nicht ganz so ist. Nach der Fasnacht ist Schluss damit, «dann machen wir Ferien und danach ist schon Ostern im Anmarsch.»

«Habe sie kalkuliert»

Philipp Hofer hat am Stalden vorne einer eine etwas andere Antwort auf die Frage. «Wir haben vor fünf Jahren mit den Fasnachtschüechli aufgehört. Ich habe sie kalkuliert. Aber es rentiert einfach nicht.» Mit ein Grund sei die hohe Ausschuss-Quote der zerbrechlichen Dinger, «denn sie müssen schön dünn sein.» Und die der Kunde natürlich nicht in Brösmeli-Form haben möchte. Auch sei die Nachfrage massiv zurückgegangen. «Bei meinem Vater bestellten die Solothurner Familien noch zehn, zwanzig Stück und nahmen sie dann mit in die Skiferien.» Aber auch die früher obligate Fasnachts-Pastete sei Geschichte.

Dafür nimmt sich der Confiseur kreativ der Fasnacht an. Das Sujet gibt’s in Marzipan und Schoggi, desgleichen den Fasnachts-Hit, das Flämmli, und dazu hat Hofer Fasnachts-Truffes mit süssen Konfetti auf Lager. Aber auch die Klassiker Berliner, Schenkeli und Schlüferli, dazu neben dem Ziger auch einen Apfel-Caramel-Krapfen. Ganz nach dem Fasnachts-Motto der Bäcker und Confiseure: «Alles was fett ist, ist gut.»

Der letzte Mohikaner

Doch es gibt ihn noch, den Bäcker, der «Chneublätze» herstellt. Sie sind aber noch nicht zu haben. «So zehn Tage vor Fasnachtsbeginn fangen wir damit an.» Yves Studer weiss zwar, dass er vom Preis her nicht konkurrieren kann. «Für einen von mir gibt’s beim Grossverteiler wohl fast eine Packung», tönt es bei der Familie Studer, wo Mutter Susanne im Laden steht. «Aber sie verkaufen sich trotzdem», ist der Sohn überzeugt. «Sie müssen ganz dünn sein», hat Studer den gleichen Anspruch wie Hofer an die Fasnachtschüechli.

Wichtigstes Utensil ist der so genannte Stempel, ein einfaches rundes Metallgitter, das beim Ausbacken im Öl für die Wölbungen und Buckel im Teig sorgt. Natürlich sind bei Studers auch die Klassiker Berliner, Zigerkrapfen oder Schenkeli erhältlich. Aber auch bei ihnen gilt wie den andern Bäckersleuten auch: «Am Aschermittwoch ist dafür Deadline.»