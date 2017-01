Gant auf dem Märetplatz

Traditionell gibts um 11 Uhr – sofern es gibt – Aufnahmeprüfungen von Novizen für die Narrenzunft Honolulu. Unter den kritischen Blicken von mehr als der Hälfte des Regierungsrates – zugegen war die bürgerliche Mehrheit – meisterten Patrick Zimmermann (vormals Vorstadtzunft) und Charlie Schmid (zuletzt noch gewesener Hudibras-Chutze-Ober) ihre Aufgabe meisterlich.

Mit dafür verantwortlich waren drei charmante Damen im Becken des Märetplatz-Brunnens: die Regierungsratskandidatinnen Marianne Meister und Brigit Wyss, sowie Stadtpräsidiumsanwärterin in spe, Franziska Roth. Aufgezogen war die ganze Prüfung als Gant, wobei nie ganz klar wurde, ob jetzt die Politikerinnen oder ausrangierte Fasnachtskostüme unter den Humor-Hammer kamen.

Und so endete auch dieser Hilari-Morgen, wie er stets endet: In einem eigentlichen Blizzard mutierte unter den Händen von Kurt und Umberto Ferrari die Ratshausgasse zur Eselsgasse. Und im Stadtpräsidium an der Baselstrasse 7 vollzog sich der übliche Machtwechsel für diesmal ganze 47 Tage: Kurt Fluri dankte zugunsten von Honolulu-Ober Samuel Hofer ab und erhielt dafür von diesem einen Ohrenschoner mit Loki obendrauf – ein so genanntes «Durzügli».